Bundesinnenminister Seehofer, CSU, hat sich skeptisch zu der Forderung geäußert, den Begriff "Rasse" aus dem Grundgesetz zu streichen.

Er sei bereit, über diesen Vorschlag zu diskutieren. Die Streichung des Wortes könnte aber Missverständnisse auslösen, so Seehofer. Wichtiger sei für ihn ohnehin die Eindämmung von Rassismus in der Praxis.



Die Grünen fordern die Streichung des Begriffs "Rasse" aus Artikel 3 des Grundgesetzes. Mit dem Begriff werde impliziert, dass es eine Unterteilung von Menschen in verschiedene Kategorien gebe. Unterstützung erhalten die Grünen aus der SPD, der Linkspartei und von der FDP.



Grundgesetzänderungen erfordern Zwei-Drittel-Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat.