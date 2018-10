Bei Beratungen über die Umsetzung der europäischen Grundrechte-Charta ist es im Kreis der EU-Justizminister zum Eklat mit Polen gekommen.

Das Land protestierte nach Angaben von Diplomaten gegen eine Textstelle, in der es um die Diskriminierung von Schwulen und Lesben geht. Da Einstimmigkeit erforderlich war, kam der Beschluss nicht zustande.



Teilnehmer berichteten aus der Sitzung in Luxemburg, die Spannung im Raum sei deutlich spürbar gewesen. Einige Vertreter hätten es als Schande bezeichnet, dass sich die EU-Länder nicht auf eine gemeinsame Position beim Thema Grundrechte hätten einigen können.



Die nationalkonservative Regierung in Polen liegt seit Jahren wegen ihrer umstrittenen Justizreform mit der EU im Streit.