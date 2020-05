Das deutsche Grundgesetz steht seit über 71 Jahren für die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland. Weil durch die Coronakrise Freiheitsrechte eingeschränkt wurden, sehen Menschen die Grundordnung substanziell bedroht und protestieren gegen die Maßnahmen.

Bei dem Grundgesetz gehe es nie um "entweder oder", betonte Oswald im Dlf, sondern "immer um sowohl als auch". Das Recht auf körperliche Unversehrtheit sei ein ganz zentrales und wichtiges Grundrecht, aber eben auch die Freiheitsrechte. Die Aufgabe bestehe darin, diese beiden Seiten in der aktuellen Situation der Corona-Pandemie zur Geltung zu bringen.

Der Begriff "Freiheit" bedeute im Sinne des Grundgesetztes nicht, "einfach tun und lassen zu können, was man will, ohne sich um die anderen kümmern zu müssen", erklärte der Jurist. "Freiheit ist eigentlich die Grundlage des Menschenbildes des Grundgesetzes, das davon ausgeht, dass die Menschen in Freiheit die besten Entscheidungen für sich und für andere treffen."

Diskussion um Grundrechte

Derzeit werde die Diskussion um die Grundrechte und Maßnahmen in der Corona-Ausnahmesituation in einem "hysterischen Diskant" geführt, kritisierte Oswald. In dem die einen sagen, "euch sind Menschenleben nichts wert" und die anderen sagen, "euch ist die Freiheit nichts wert", komme die Diskussion nicht weiter. Der Jurist und Schriftsteller wundert sich zudem, dass es gegenüber unseren Rechtsgrundlagen so großes Misstrauen gebe. Es sei unschön, dass "Aluhüte und Rechtsextreme" als Verteidiger des Grundgesetzes erscheinen - "sie sind es ja auch nicht". Denn Einschränkungen der Grundrechte durch andere Grundrechte seien nicht immer rechtswidrig. "Ich fände es schön, wenn sich auch sozusagen Bürger, die jetzt überhaupt weder verschwörungstheoretisch noch sonst irgendwie politisch radikal in Erscheinung treten, sich sozusagen zu unserer politischen Ordnung bekennen."

Oswald: In Deutschland gibt es keinen Willen, das System abzuschaffen

Die Exekutive werde auf Grundlage von Gesetzen handlungsfähig gemacht, erklärte Oswald. Das sei verfassungsrechtlich ein hoch kritischer Vorgang und auch kritisch zu betrachten. "Aber mir fehlt hier im Unterschied zu den historischen Parallelen der Wille, das System abzuschaffen. Der ist einfach nicht da, sondern der Wille ist ganz offensichtlich, mit der Krisensituation richtig umzugehen." Im Parlament selbst werde schließlich auch diskutiert, wie weit die Einschränkungen von Grundrechten gehen dürften, so der Jurist.