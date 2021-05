Die Grundrechtseinschränkungen in der Corona-Pandemie betreffen vor allem sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen.

Dies ist die zentrale Aussage des sogenannten Grundrechte-Reports, den Bürgerrechtsorganisationen in Berlin vorgestellt haben. Darin heißt es, Einschränkungen von Grundrechten träfen meist die schwächsten und vulnerabelsten Gruppen in unserer Gesellschaft. Sie können sich am wenigsten dagegen wehren. Kritisiert werden zudem die Einschränkungen der Versammlungsfreiheit während der Pandemie, die Zumutungen der Coronakrise für Beschäftigte im Gesundheitssektor und die ungleichen Auswirkungen der Pandemie im Bildungsbereich.



Der Grundrechtereport versteht sich als "alternativer Verfassungsschutzbericht". Erstellt wird er unter anderem von den Gruppierungen Pro Asyl, der Neuen Richtervereinigung, der Gesellschaft für Freiheitsrechte und der Humanistischen Union.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.