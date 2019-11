Der Arbeitgeberverband BDA hat die Union vor einem Kompromiss mit der SPD im Streit um die Grundrente gewarnt.

Hauptgeschäftsführer Kampeter schreibt in einem Brief an den Fraktionsvorsitzenden Brinkhaus schreibt , es dürfe nicht sein, dass immer weitere Milliarden für das Koalitionsklima statt für dringend nötige Infrastruktur- und Zukunftsmaßnahmen investiert würden. Aus dem Brief zitiert die "Bild am Sonntag".



Die SPD fordert, bei der Bewilligung der Grundrente auf eine Bedürftigkeitsprüfung zu verzichten; die Union lehnt das ab. In den vergangenen Tagen hatten sich beide Seiten Berichten zufolge angenähert. Spitzenvertreter der großen Koalition wollen am Montag erneut über die geplante Grundrente beraten.



Die kommissarische SPD-Vorsitzende Dreyer sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, sie sei zuversichtlich, dass es bald eine Einigung geben werde.