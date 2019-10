Die Koalition ringt weiter um die Einführung einer Grundrente für Geringverdiener.

Spitzenvertreter von CDU, CSU und SPD beendeten in der Nacht eine elfstündige Verhandlungsrunde unter Leitung von Kanzleramtschef Braun von der CDU und Arbeitsminister Heil von der SPD. Ergebnisse wurden zunächst nicht bekannt. Aus Verhandlungskreisen hieß es, eine Einigung im Koalitionsausschuss sei möglich. Die Runde der Partei- und Fraktionsvorsitzenden von Union und SPD kommt am Montagabend zusammen.



Mit der Grundrente will die Koalition die Rentenansprüche von Geringverdienern aufstocken, die mindestens 35 Beitragsjahre in der Rentenversicherung aufweisen. Die SPD will die Aufstockung unabhängig von der Einkommenssituation der Betroffenen gewähren. Die Union besteht dagegen auf einer Prüfung der finanziellen Bedürftigkeit. Dies war auch im Koalitionsvertrag vereinbart worden.