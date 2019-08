Bundesarbeitsminister Heil rechnet damit, dass der Streit in der Koalition über eine Grundrente für Geringverdiener erst im Herbst beigelegt werden kann.

Sein Ziel sei es, dass die Grundrente dann zum 1. Januar 2021 in Kraft treten könne, sagte der SPD-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Der sächsische SPD-Chef Dulig hatte dagegen gefordert, dass der Dissens zwischen Union und Sozialdemokraten in dieser Frage noch vor dem 1. September beigelegt werden soll. Dann nämlich wird in Sachsen und Brandenburg gewählt. Die Grundrente ist ein zentrales Wahlversprechen der SPD.