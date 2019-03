Der Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Bsirske, warnt die Union davor, die von Bundesarbeitsminister Heil, SPD, geplante Grundrente für Geringverdiener zu blockieren.

Bsirske sagte der Deutschen Presse-Agentur, CDU und CSU würden sich damit in Gegensatz zu Millionen von Menschen bringen. Es gebe ein Interesse daran, dass man nach jahrzehntelanger Arbeit und Beitragszahlung eine Rente erhalte, mit der man anständig über die Runden komme, so der Verdi-Vorsitzende.



Im Konzept von Heil ist vorgesehen, auf eine Bedürftigkeitsprüfung zu verzichten. Das hat die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer ausgeschlossen.



Bsirske sagte dazu, eine Bedürftigkeitsprüfung habe etwas von Demütigung und Entblößung. Minister Heil selbst kündigte an, im Mai einen Gesetzentwurf zur Grundrente vorzulegen.