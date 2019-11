Noch sind viele Details der beschlossenen Grundrente offen. Doch die Eckpfeiler der Regelung, die ab 2021 greifen soll, sind bekannt. Wir haben Sie hier zusammengefasst, ebenso wie die Kritik an dem Kompromiss.

Ziel der Grundrente ist es laut Koalitionsvertrag, dass "die Lebensleistung von Menschen, die jahrezehntelang gearbeitet, Kinder erzogen und Angehörige gepflegt haben" honoriert wird und ihnen ein "regelmäßiges Alterseinkommen zehn Prozent oberhalb des Grundsicherungsbedarfs" zugesichert wird.

Wer bekommt die Grundrente?

Wer mindestens 35 Jahre lang in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hat und dennoch kaum von den Bezügen leben kann, soll künftig von der neuen Grundrente profitieren. Zu den 35 Beitragsjahren gehören die Jahre in versicherter Beschäftigung (auch in Teilzeit), aber auch Betragszeiten aufgrund von Kindererziehung und Pflege oder Krankheitszeiten. Laut einer Berechnung der Nachrichtenagentur epd werden 85 Prozent der Grundrentenbezieher voraussichtlich Frauen sein. In Ostdeutschland werden demnach anteilig mehr Rentnerinnen und Rentner den Zuschlag bekommen als im Westen.

Wie läuft die Berechnung?

Die Leistung der Grundrente liegt laut CDU/CSU-Fraktion zwischen 30 und 80 Prozent des Durchschnittseinkommens. Voraussetzung sei, dass der Bedarf für eine Grundrente vorliegt. Das soll in einer "umfassenden Prüfung" mit Daten des Finanzamtes festgestellt werden. Der nun gefundene Kompromiss der Einkommensprüfung sieht vor, dass das zu versteuernde Einkommen angesehen wird (inklusive etwaiger Einnahmen aus Vermietungen), aber auch der steuerfreie Anteil der gesetzlichen Rente und Kapitalerträge. Inwiefern Lebensversicherungen berücksichtigt werden, soll während des Gesetzgebungsverfahrens geklärt werden. Das monatliche Gesamteinkommen darf bei Alleinstehenden nicht über 1.250 Euro und bei Paaren nicht mehr als 1.950 Euro ausmachen. Wer nur "etwas mehr" Geld erhält, soll einen geringeren Betrag erhalten.

Wie viel kommt am Ende raus?

Der genaue Betrag wird danach individuell - und kompliziert - errechnet. Laut Bundesarbeitsministerium soll eine Friseurin mit einer Rente von knapp 530 Euro im für sie günstigsten Fall auf knapp 935 Euro Grundrente kommen. Ein Antrag muss nicht gestellt werden: Die Überprüfung, ob die Voraussetzungen vorliegen, soll von der Rentenversicherung automatisch durchgeführt werden. Wer 35 Beitrittsjahre vorweisen kann und trotz der Grundrente noch auf die Grundsicherung im Alter angewiesen ist, bekommt einen Freibetrag: 100 Euro der Rente werden überhaupt nicht angerechnet. Die Obergrenze liegt bei 50 Prozent der Regelbedarfsstufe von derzeit 424 Euro – also bei 212 Euro.

Was kritisiert die Opposition?

Die Oppositionsparteien sind gar nicht grundsätzlich gegen die Grundrente, bemängeln aber die Ausgestaltung. Die Grünen zum Beispiel fordern eine Absenkung der Einzahlungsjahre auf 30 Jahre. Parteivorsitzende Baerbock begründete das damit, dass vor allem Frauen aus Westdeutschland häufig nicht auf die geforderten 35 Jahre kämen. Links-Fraktionschef Bartsch bezeichnete die geplante Einkommensprüfung in der Funke Mediengruppe als „zynisch“. Bei E-Autos gebe es üppige Kaufprämien, bei der Grundrente schaue die Koalition ins Portemonnaie der Rentner. FDP-Generalsekretärin Teuteberg nannte die Einigung einen Kuhhandel, der auch noch unseriös finanziert sei. AfD-Bundessprecher Meuthen meinte, der Prozess der Sozialdemokratisierung der CDU schreite voran.

Was hat die Wirtschaft gegen den Kompromiss?

Die deutlichste Kritik kommt aber von wirtschaftsnahen Organisationen, auch innerhalb der CDU. Der Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Linnemann, fürchtet eine Abkehr vom Prinzip, wonach Sozialleistungen nur die erhielten, die sie wirklich bräuchten. Der Verzicht auf die Vermögensprüfung sei ein Dammbruch mit ungeahnten Auswirkungen auch auf andere Transfersysteme.



Der Präsident des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft, Ohoven, sagte der Deutschen Presse-Agentur, er halte es für bedenklich, angesichts der drohenden Rezession dem Steuerzahler die Finanzierung immer neuer sozialer Wohltaten aufzubürden. Und Arbeitgeberpräsident Kramer warnte im Handelsblatt: "Die Union muss irgendwann auch den Konflikt mit der SPD aushalten und darf sich nicht nur deshalb immer mehr auf sozialdemokratische Politik einlassen, weil sonst der Koalitionsbruch droht."

Generellere Einschätzungen

Der Sozialwissenschaftler Sell sieht die geplante Einkommensprüfung kritisch. Er sagte im Deutschlandfunk, der automatisierte Abgleich zwischen den Finanzämtern und der Rentenversicherung höre sich einfach an. Das sei er aber nicht. Die Rentenversicherung benötigte dazu mehrere tausend neue Mitarbeiter. Zudem würden die meisten Rentner und Rentnerinnen im unteren Einkommensbereich gar keine Steuererklärung abgeben. Seiner Ansicht nach handelt es sich um eine verdeckte Bedürftigkeitsprüfung.



Grundsätzlich wird die Einigung aber so gewertet, dass die Große Koalition mit der Grundrente ihren Fortbestand gesichert habe - zumindest für den Moment, wie DLF-Kommentator Volker Finthammer betont. Er meint: "Aussagen für die längere Frist sind für dieses Bündnis nur noch mit einer geringen Treffsicherheit möglich."