Im Koalitionsstreit über die Grundrente zeichnet sich möglicherweise eine Einigung ab.

In der Nacht berieten Spitzenvertreter von CDU, CSU und SPD elf Stunden lang über das Thema. Ein Kompromiss soll nun auf Chefebene beim Treffen der Koalitionsspitzen am Montagabend gefunden werden, hieß es in Berlin. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig, SPD, äußerte nach der Sitzung die Hoffnung, dass nächste Woche eine Einigung erzielt werde.



Die Union pocht darauf, vor einer Auszahlung der Grundrente die Bedürftigkeit zu prüfen. Dies stehe nicht nur im Koalitionsvertrag, sondern sei auch inhaltlich richtig, sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Amthor im Deutschlandfunk. Man könne keine Beiträge von Versicherten nehmen, um eine Grundrente für Empfänger auszuschütten, die diese gar nicht bräuchten. Dagegen wollen die Sozialdemokraten auf eine Bedürftigkeitsprüfung verzichten.



Offen ist bislang auch, wie selbstgenutzter Immobilienbesitz angerechnet wird und bis zu welchem Einkommen ein Anspruch auf die zusätzliche Zahlung bestehen soll.