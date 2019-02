Das von Arbeitsminister Heil vorgelegte Konzept für eine Grundrente bleibt in der Diskussion.

Der Rentenexperte der Grünen, Kurth, sagte im Deutschlandfunk, Heils Pläne gingen grundsätzlich in die richtige Richtung. Wenn die SPD aber Millionen Menschen solche Hoffnungen mache, müsse sie auch gemeinsam mit ihrem Koalitionspartner genau überlegen, wie sie die Grundrente finanzieren wolle. Kurth schlug vor, diese zunächst nur Neurentnern zukommen zu lassen. Zudem müsse das Haushaltseinkommen einbezogen werden, um den Bedarf zu prüfen.



Dass Heil in seinem Konzept keine Bedürftigkeitsprüfung vorsieht, war auch auf Kritik aus der Union gestoßen. Zudem zweifelten Vertreter von CDU und CSU die Finanzierbarkeit der Grundrente an.



SPD-Generalsekretär Klingbeil meinte dazu, die Lebensleistung der Menschen anzuerkennen und etwas gegen die Altersarmut zu tun, sei der Union zu teuer. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer habe gerade den Menschen in Ostdeutschland große Versprechungen gemacht, sagte Klingbeil der "Rheinischen Post". Jetzt müsse sie zeigen, dass das ernst gemeint war.