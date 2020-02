Die Große Koalition hat sich auf Details für die geplante Einführung der Grundrente geeinigt.

Arbeitsminister Heil und Gesundheitsminister Spahn hätten die letzten noch offenen Fragen geklärt, teilten die Sprecher beider Ministerien in Berlin mit. Der Gesetzentwurf ist demnach bereits in der Ressortabstimmung und soll am kommenden Mittwoch im Bundeskabinett beraten werden.



Den Angaben zufolge vereinbarten Heil und Spahn unter anderem einen Einstiegsbereich bei der Grundrente. Statt die Leistung nach - wie bislang geplant - 35 Jahren zu zahlen, soll es bereits nach 33 Jahren eine Einstiegsmöglichkeit geben. Dann soll ein geringerer Grundrentenzuschlag gezahlt werden.