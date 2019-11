Die Präsidien von CDU und CSU haben dem Kompromiss zur Grundrente bereits zugestimmt. Doch die gestrige Einigung der Großen Koalition trifft nicht nur auf Zustimmung. Es gibt viele kritische Stimmen - vor allem in der Opposition, aber auch in den eigenen Reihen.

Links-Fraktionschef Bartsch bezeichnete die geplante Einkommensprüfung in der Funke Mediengruppe als „zynisch". Bei E-Autos gebe es üppige Kaufprämien, bei der Grundrente schaue die Koalition ins Portemonnaie der Rentner. Die Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Göring-Eckardt, forderte die Zugangshürde an Beitrags- und Versicherungszeiten auf 30 statt 35 Jahre abzusenken. Die FDP warf der Union vor, sie gebe mit dem Kompromiss die „Generationengerechtigkeit" preis. FDP-Generalsekretärin Teuteberg sprach in der "Welt" von einem „schlechten Kuhhandel zur Gesichtswahrung der Koalition".

Trippelschrittchen und Symbolpolitik?

Auch SPD-Sozialpolitiker Lauterbach beklagte eine "Minimallösung". Es sei enttäuschend, dass Frauen, die 35 Jahre bei schlechter Bezahlung gearbeitet hätten, nun womöglich aufgrund der Einkünfte ihres Ehepartners keine eigene Grundrente bekämen. Massive Kritik kam vom CDU-Wirtschaftsflügel. Aber auch Fraktionsvorstandsmitglie Fischer sagte der "Augsburger Allgemeinen", der Kompromiss erfülle nicht den Geist des Koalitionsvertrages.



Der Kölner Soziologe Butterwegge betonte, Altersarmut lasse sich so nicht bekämpfen. Butterwegge sagte im Deutschlandfunk, der Kompromiss sei ein "Trippelschrittchen, im Grunde reine Symbolpolitik". Damit könnten Menschen, die jahrzehntelang gearbeitet hätten, im Alter kein Leben in Würde führen



Lobend äußerte sich dagegen der Paritätische Wohlfahrtsverband. Die Einigung sei "kreativ und konstruktiv" und ein "Schritt in die richtige Richtung", sagte Hauptgeschäftsführer Schneider im WDR.

Oder doch mehr Gerechtigkeit?

Ministerpräsidentin Schwesig verteidigte den Kompromiss der Großen Koalition. Es gehe nicht um große Geschenke, sondern um ein Mindestmaß an Anstand, sagte sie im Deutschlandfunk. Wer mehr arbeite, müsse auch mehr Rente erhalten. Auch Bundesarbeitsminister Heil sprach von einem „großen Schritt der Koalition". Ihm sei es besonders wichtig gewesen, bedürftige Menschen nicht abzuschrecken und unnötige Bürokratie zu vermeiden, sagte er im ARD-Morgenmagazin.



Das CSU-Präsidium hat sich heute einstimmig für den Kompromiss ausgesprochen. Das teilte Parteichef Söder auf Twitter mit. Mit der Grundrente sollen Rentner ab 2021 einen Zuschlag bekommen, die 35 Beitragsjahre haben und deren Beitragsleistung unter 80 Prozent, aber über 30 Prozent des Durchschnittseinkommens liegt. Geplant ist eine umfassende Einkommensprüfung.