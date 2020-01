Aus der Union kommt Kritik am Gesetzentwurf von Arbeitsminister Heil zur Grundrente.

Der CDU-Wirtschaftsexperte Linnemann sagte der "Bild-Zeitung", in der Vorlage würden viele Bedingungen nicht erfüllt. Auch die Finanzierung der Grundrente sei weiter unklar. Sein Parteikollege, Gesundheitsminister Spahn, kündigte im "Handelsblatt" an, er werde in der Ressortabstimmung über den Entwurf Bedenken anmelden. Ein Beschluss zur Grundrente im Kabinett noch im Januar sei unwahrscheinlich. Der CSU-Politiker Michelbach meinte, der Gesetzentwurf sei in der vorliegenden Form nicht zustimmungsfähig. Er kritisierte, dass bei der geplanten Einkommensprüfung pauschal versteuerte Kapitalerträge nicht berücksichtigt würden.



Die SPD dringt darauf, das Projekt rasch umzusetzen. Vorgesehen ist, niedrige Renten mit staatlichen Mitteln aufzustocken.