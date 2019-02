Bundesfinanzminister Scholz unterstützt die Pläne von Arbeitsminister Heil zur Einführung einer Grundrente.

Wer in seinem Leben immer gearbeitet habe, müsse sich im Alter auf eine auskömmliche Rente verlassen können, sagte Scholz bei einem Treffen der SPD-Landtagsfraktion in Stuttgart.



Mit dem Vorhaben wird sich nach Angaben der CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer in der nächsten Woche der Koalitionsausschuss befassen. Sie erwarte, dass das Bundesarbeitsministerium dann mitteilen werde, wie hoch die Grundrente sein solle, schrieb Kramp-Karrenbauer auf Twitter. Vom Finanzministerium erhoffe sie sich eine Erklärung, wie das Konzept finanziert werden solle. Das Vorhaben gehe weit über die Beschlüsse des Koalitionsvertrags hinaus.