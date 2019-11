Bundesgesundheitsminister Spahn hat Berichte über einen Kompromiss zwischen Union und SPD bei den Verhandlungen über eine Grundrente zurückgewiesen. Den Berichten zufolge sollte es bei dem Kompromiss für die Grundrente keine "echte" Bedürftigkeitsprüfung geben.

Jede Einigung müsse sich am Koalitionsvertrag messen lassen, schrieb der CDU-Politiker auf Twitter. Er warf der "Bild-Zeitung" eine falsche Darstellung vor. Geeinigt sei nichts, betonte Spahn. Er nannte drei Bedingungen für eine Vereinbarung, darunter eine - so wörtlich - "harte Einkommensprüfung als Bedürftigkeitsprüfung". Es sollten nur Rentner unterstützt werden, die trotz mehr als 35 Jahren Arbeit wenig zum Leben hätten. Rentner mit Mieteinnahmen gehörten nicht dazu.



Nach Ansicht Spahns muss auch das Gesamtvolumen für die Grundrente gegenüber künftigen Generationen verantwortbar sein. Eine Summe nannte er nicht. Spahn drängt zudem auf konkrete Maßnahmen für mehr Wirtschaftswachstum. Als Beispiel nannte der CDU-Politiker eine Senkung der Unternehmenssteuern.



Den Berichten zufolge sollte es bei dem Kompromiss für die Grundrente keine "echte" Bedürftigkeitsprüfung geben. Die Rentenversicherung solle lediglich die Steuerbescheide der Rentner überprüfen.



Seit Monaten verhandeln CDU, CSU und SPD über die milliardenschwere Grundrente. Am Montag beraten die Koalitionsspitzen.