Nach der gescheiterten Einbringung der Grundrente in den Bundestag besteht die SPD darauf, die Beratung in der nächsten Sitzungswoche nachzuholen.

Wie Parlamentsgeschäftsführer Schneider in Berlin mitteilte, darf es zu keiner weiteren Verzögerung kommen. Es sei enttäuschend, dass das Thema bislang nicht auf der Tagesordnung des Bundestages stehe. Es müsse zügig beraten werden, damit das Gesetz wie geplant am 1. Januar 2021 in Kraft treten könne, erklärte Schneider weiter. Dem Entwurf zufolge sollen rund 1,3 Millionen Menschen mit kleinen Renten einen Zuschlag bekommen, wenn sie mindestens 33 Jahre an Beitragszeiten für Beschäftigung, Kindererziehung oder Pflege nachweisen können.



Die SPD wollte die im Februar vom Kabinett beschlossene Grundrente in dieser Woche in erster Lesung im Bundestag beraten. Zuletzt waren in der CDU sowie in der CSU jedoch Forderungen laut geworden, das Vorhaben wegen der Coronavirus-Krise zu verschieben. Die nächste Sitzungswoche des Bundestags beginnt am 4. Mai