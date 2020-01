Die SPD hat Überlegungen aus der Union zurückgewiesen, die Einführung der Grundrente im kommenden Jahr zu verschieben.

Die stellvertretende SPD-Fraktionschefin Mast sagte in Berlin, eine Verschiebung stehe nicht an. Die noch offenen Detailfragen würden bis zur geplanten Einführung der Grundrente zum 1. Januar 2021 geklärt. Der arbeitsmarktpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Weiß, hatte zuvor erklärt, man dürfe bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht Erwartungen wecken, die man am Ende nicht halten könne. Wenn es nicht anders gehe, sollte die Koalition die Einführung besser auf Juli 2021 verschieben, sagte Weiß der "Augsburger Allgemeinen". So liege bisher noch kein schlüssiges Konzept zur Finanzierung vor.