Im Koalitionsstreit um die Grundrente hat Bundeswirtschaftsminister Altmaier die Forderung der Union nach einer Bedürftigkeitsprüfung bekräftigt.

Wie genau diese Überprüfung ausgestaltet werde, darüber werde man aber reden, sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post". Menschen mit hohen sonstigen Einkommen sollten von der Grundrente nicht profitieren, weil dies zu Lasten aller anderen Bürger ginge. Von Seiten der SPD pochte Bundesfinanzminister Scholz auf eine Einigung an diesem Wochenende. Die Koalition dürfe das Problem nicht länger vertagen, sagte Scholz den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Die Sozialdemokraten lehnen die Bedürftigkeitsprüfung ab. Der Koalitionsausschuss will am Sonntag versuchen, einen Kompromiss zu finden.