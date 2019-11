Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer setzt auf die Zustimmung der Parteigremien zum Kompromiss bei der Grundrente.

In Präsidium und Bundesvorstand werde heute abgestimmt, morgen dann in der Unions-Bundestagsfraktion, sagte sie in der ARD. Fraktionschef Brinkhaus hatte zuvor erklärt, es sei noch Überzeugungsarbeit zu leisten.



Der Kompromiss sieht eine umfassende Einkommensprüfung vor, aber keine Bedürftigkeitsprüfung. Dies hatte die Union gefordert, die SPD abgelehnt. Vorgesehen ist jetzt, dass der Einkommensabgleich automatisiert zwischen der Rentenversicherung und den Finanzbehörden erfolgt.



Die Grundrente soll zum 1. Januar 2021 eingeführt werden. Sie soll jenen Menschen zugutekommen, die mindestens 35 Jahre in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben und deren Altersbezüge unter dem Niveau der Grundsicherung liegen. Die Grundrente soll zehn Prozent über der Grundsicherung liegen. Der Haushalt soll jährlich maximal mit etwa 1,5 Milliarden Euro belastet werden.