Der Arbeitsmarktexperte der Union, Weiß, hat vorgeschlagen, die Grundrente in mehreren Schritten einzuführen.

Ab Januar nächsten Jahres sollten zunächst Neurentner davon profitieren, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Anschließend könnten nach und nach die Fälle der Bestandsrentner abgearbeitet werden. Damit müssten zwar viele Empfänger möglicherweise einige Monate auf ihr Geld warten. Es werde ihnen aber nichts entgehen. Weiß betonte, Ziel müsse es sein, den erwarteten Verwaltungsaufwand besser in den Griff zu bekommen. Nach Einschätzung der Deutschen Rentenversicherung ist die Einführung der Grundrente für Geringverdiener zum 1. Januar 2021 nicht realisierbar.



Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch den Gesetzentwurf zur Grundrente gebilligt. Vorgesehen ist, dass Geringverdiener mit mindestens 33 Beitragsjahren ab Januar 2021 einen Zuschlag auf ihre Rente erhalten. Ab 35 Beitragsjahren wird der Zuschlag in voller Höhe entrichtet.