Ein Tanker mit Flüssiggas-Behältern ("LNG" - Liquefied Natural Gas) (imago stock&people)

Wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte, unterzeichneten die staatliche Förderbank KfW, der Energiekonzern RWE und das niederländische Unternehmen Gasunie eine Grundsatzvereinbarung. Ziel ist der Bau eines LNG-Terminals in Brunsbüttel, mit dem die Abhängigkeit von russischen Pipeline-Gaslieferungen vermindert werden soll. In dem Terminal sollen jährlich acht Milliarden Kubikmeter LNG aus dem flüssigen in einen gasförmigen Zustand umgewandelt und so für die weitere Nutzung in Deutschland zur Verfügung gestellt werden.

Zu einem späteren Zeitpunkt soll die Anlage außerdem für den Import von grünem Wasserstoff umgerüstet werden können.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.