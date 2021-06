Nach Deutschland vermittelte ausländische Pflege- und Haushaltshilfen, die Senioren in ihren Wohnungen betreuen, haben Anspruch auf den Mindestlohn.

Das entschied das Bundesarbeitsgericht in Erfurt. In dem Grundsatzurteil heißt es, der Mindestlohn gelte auch für Bereitschaftszeiten, in denen Betreuung auf Abruf geleistet werde. Geklagt hatte eine Frau aus Bulgarien, die nach eigenen Angaben eine Seniorin in deren Berliner Wohnung 24 Stunden täglich an sieben Tagen in der Woche betreute. In ihrem Vertrag stand eine Arbeitszeit von 30 Stunden wöchentlich. Über die Höhe der Nachzahlung, die die Klägerin von ihrer bulgarischen Firma erhalten soll, muss noch entschieden werden.



Pflegefachleute und Gewerkschaften gehen davon aus, dass mehrere hunderttausend ausländische Betreuungskräfte für pflegebedürftige Menschen in deutschen Haushalten tätig sind. Ihre Arbeitsbedingungen seien oft prekär.



(5 AZR 505/20)

