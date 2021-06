Der Bundesrat hat das Gesetz zum Anspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen vorerst gestoppt. Die Länder riefen den Vermittlungsausschuss an, um Änderungen durchzusetzen. Der Bund wolle sich an den immensen Kosten nur unzureichend beteiligen, kritisierte Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen.

Geplant sind derzeit 3,5 Milliarden Euro für Neubau, Umbau und Ausstattung von Schulen sowie für einen Teil der Betriebskosten. Unklar ist, ob im Vermittlungsverfahren bis zur Bundestagswahl im September noch eine Lösung gefunden wird. Das vom Bundestag beschlossene Gesetz sieht vor, dass Grundschulkinder ab 2025 einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz bekommen. So soll es Eltern erleichtert werden, Familie und Beruf zu vereinbaren. Außerdem sollen die Lernchancen für Kinder aus sogenannten bildungsfernen Familien erhöht werden.



Gebilligt von der Länderkammer wurde das sogenannte Corona-Aufholprogramm für Kinder und Jugendliche. Damit sollen zusätzliche Projekte zur Lernförderung sowie Freizeit- und Erholungsangebote finanziert werden. Ebenfalls gebilligt wurde das Lieferkettengesetz. Demnach müssen große deutsche Unternehmen künftig auf die Einhaltung von Menschenrechten auch bei ausländischen Zulieferern achten.

