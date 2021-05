Der Bundestag hat heute erstmals über den geplanten Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen beraten. Bundesfamilienministerin Lambrecht sprach von der größten familienpolitischen Weichenstellung seit dem Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz.

Bildungsministerin Karliczek bezeichnete das Vorhaben als einen gesellschaftspolitischen Meilenstein. Kritik am Gesetzentwurf kam von der Opposition. Angesichts fehlender Lehrer seien die Voraussetzungen für eine flächendeckende Ganztagsbetreuung noch nicht erfüllt, hieß es von FDP, Grünen und Linken. Um den geplanten Rechtsanspruch umzusetzen, brauche es eine Fachkräfteoffensive und zusätzliche Investitionen ins Personal.



Der Entwurf des Bundesfamilienministeriums sieht einen Rechtsanspruch auf täglich acht Stunden Betreuung für Grundschulkinder ab dem Jahr 2026 vor. Die Umsetzung soll zunächst mit den Erstklässlern beginnen, weitere Klassenstufen sollen folgen. Allerdings steht noch eine endgültige Einigung zwischen Bund und Ländern über die Finanzierung des Vorhabens aus. Der Bund will das Projekt nach eigenen Angaben mit Finanzhilfen in Höhe von bis zu 3,5 Milliarden Euro unterstützen.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.