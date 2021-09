Der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag hat sich im Streit um die Ganztagsbetreuung in der Grundschule geeinigt. Damit kann der Rechtsanspruch zum Schuljahr 2026/2027 kommen. Ohne die Einigung im Vermittlungsausschuss hätte das Gesetz vor der Bundestagswahl voraussichtlich nicht mehr verabschiedet werden können.

Bundestag und Bundesrat müssen noch formal zustimmen. Das soll heute bei der letzten in dieser Legislaturperiode angesetzten Bundestagssitzung passieren und voraussichtlich am Freitag im Bundesrat.



Nach den Plänen der großen Koalition soll jedes Kind, das ab Sommer 2026 eingeschult wird, in den ersten vier Schuljahren Anspruch auf einen Ganztagsplatz bekommen. Dafür müssten aber vor allem in den westlichen Bundesländern noch Hunderttausende neue Plätze geschaffen werden.



Unions-Kanzlerkandidat Laschet sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Rechtsanspruch sei ein Meilenstein für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Schneider, sprach von einem großen Fortschritt für Kinder und Familien.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.