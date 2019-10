Die vom Bundesverfassungsgericht geforderte Reform der Grundsteuer kann noch in dieser Woche beschlossen werden. Der Großen Koalition gelang nach längerem Streit eine Einigung mit FDP und Grünen. Beide kündigten an, am Freitag im Bundestag für die notwendige Änderung des Grundgesetzes zu stimmen.

Damit gilt eine Zwei-Drittel-Mehrheit als sicher. Der FDP-Finanzpolitiker Toncar äußerte sich zufrieden mit der Einigung und erklärte, die Koalitionsfraktionen hätten die Bedenken seiner Partei berücksichtigt. Damit sei die Gefahr vom Tisch, dass Grundstücke künftig zweifach bewertet werden müssten. Der kommunalpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Schmidt, betonte, die Kommunen brauchten die Einnahmen aus der Grundsteuer. Vor diesem Hintergrund stimme man dem Kompromiss zu. Kritik kam von der Linksfraktion. Auch die AfD lehnt die Änderung des Grundgesetzes ab.



Streit gab es zuletzt unter anderem über die geplante Öffnungsklausel, mit der die Bundesländer eigene Grundsteuerregelungen einführen dürften. Die FDP befürchtete deshalb einen höheren bürokratischen Aufwand für die Länder und für Grundstückseigentümer. Die Grundsteuer wird von Hausbesitzern und Mietern gezahlt und gilt als wichtigste kommunale Steuer überhaupt.



