Die Gemeinden in Deutschland haben im vergangenen Jahr die höchsten Grundsteuern seit fast 30 Jahren eingenommen: rund 14,2 Milliarden Euro.

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, nahmen in der Summe aller sogenannter Realsteuern die Gemeinden 2018 rund 70 Milliarden Euro ein, fast fünf Prozent mehr als im Jahr zuvor.



Den größten Anteil machten dabei die Gewerbesteuern aus. Sie lagen nach Angaben der Behörde in allen Bundesländern über denen des Vorjahres. Das größte Plus verzeichneten Rheinland-Pfalz, das Saarland und der Stadtstaat Hamburg.