Die Spitzen der Koalitionsfraktionen haben ihre Beratungen in größerer Runde zum Auftakt ihrer Klausurtagung in Berlin nach mehreren Stunden in der Nacht beendet.

Heute wollen die Abgeordneten von Union und SPD ihre Tagung fortsetzen. Dann sollen auch konkrete Beschlüsse gefasst werden, etwa zum Ausbau eines modernen Mobilfunknetzes in Deutschland. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios steht die Runde vor einer Einigung im Streit um die Grundsteuerreform. Die entsprechenden Regelungen müssen nach einem Gerichtsurteil bis zum Jahresende neu gefasst werden, weil die zur Berechnung herangezogenen Einheitswerte veraltet sind.