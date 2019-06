Der Deutsche Städte- und Gemeindebund rechnet nicht mit einem Flickenteppich bei der Neugestaltung der Grundsteuer.

Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), im Moment präferiere nur Bayern eine eigene Lösung. Das Abweichen von einer bundesweiten Regelung sei nicht so einfach und koste Verwaltungskraft. Es könne also gut sein, dass am Ende alle außer Bayern dem Bundesgesetz folgten.



Der Koalitionsausschuss aus Union und SPD hatte sich auf einen Kompromiss geeinigt, der den Ländern Spielraum für eigene Regelungen bei der Grundsteuer einräumt. Die SPD sprach von einem "vertretbaren Kompromiss". Der kommissarische Partei-Vorsitzende Schäfer-Gümbel erklärte, man habe erreicht, dass es nicht zu einem Steuerwettbewerb der Länder komme. Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Söder sagte, erstmals erlaube ein Steuergesetz so deutliche Abweichungen für die Länder. Das eröffne weitreichende Möglichkeiten. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Bouffier bezeichnete die Ergebnisse des Koalitionsausschusses als "Schritt in die richtige Richtung". Die Einigung sei extrem wichtig für die Kommunen, für sie gehe es um viel Geld.



Über den Kompromiss soll der Bundestag bereits kommende Woche beraten. Die Reform soll vor Jahresende in Kraft treten.