Der Deutsche Mieterbund warnt vor deutlich höheren Mieten in Ballungsgebieten, wenn die Grundsatzvereinbarung von Bund und Ländern zur Reform der Grundsteuer umgesetzt wird.

Dadurch würden diejenigen stärker belastet, die in einem Gebiet mit sehr hohem Mietniveau wohnten, sagte Mieterbund-Direktor Siebenkotten der "Saarbrücker Zeitung". Bund und Länder hatten sich am Freitag darauf geeinigt, für die Bemessung der Grundsteuer künftig die Mietkosten, das Baujahr des Gebäudes und die Bodenrichtwerte heranzuziehen. Siebenkotten kündigte eine Mieterbund-Kampagne gegen die Umlegung der Grundsteuer auf die Miete an. Die Grundsteuer klebe am Eigentum. Also müsse auch der Immobilienbesitzer dafür aufkommen.