Die von Bundesfinanzminister Scholz vorgeschlagene Grundsteuer-Reform würde nach Presseinformationen vor allem in Ballungsräumen zu deutlichen Mehrbelastungen führen.

Das Aufkommen stiege in den größten Städten im Schnitt um 22 Prozent, schreibt die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf interen Unterlagen des Ministeriums. Besonders teuer würde es demnach in Berlin. Sollte dort der sogenannte Hebesatz nicht sinken, würden dort im Schnitt künftig fast 64 Prozent mehr Grundsteuer fällig. Profitieren würden dagegen vor allem Eigentümer und Mieter in ländlichen Gebieten sowie Städten mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern.



Scholz favorisiert ein wertbezogenes Modell, bei dem nicht die Fläche maßgeblich für die Berechnung ist. Stattdessen würde sich die Bemessungsgrundlage künftig zusammensetzen aus den Komponenten Wohnfläche, Baujahr, Grundstücksfläche, Bodenrichtwert sowie der Nettokaltmiete. Kritiker halten dieses Modell für zu kompliziert und aufwendig.