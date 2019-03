Bei einem erneuten Spitzentreffen von Bund und Ländern zur Reform der Grundsteuer werden heute schwierige Verhandlungen erwartet.

Niedersachsens Finanzminister Hilbers sagte der Deutschen Presse-Agentur, er gehe nicht davon aus, dass es zu einer Einigung kommen könnte. Alle müssten bereit sein, sich zu bewegen, sonst werde das nichts. Der Deutsche Mieterbund warnte vor Mieterhöhungen durch die Hintertür.



Die Finanzminister von Bund und Ländern kommen am Vormittag in Berlin zusammen. Die Grundsteuer soll am Nachmittag auch Thema im Koalitionsausschuss von CDU, CSU und SPD sein. Die Abgabe ist mit Einnahmen von rund 14 Milliarden Euro im Jahr eine der wichtigsten kommunalen Einnahmequellen. Das Bundesverfassungsgericht hatte wegen veralteter Bemessungsgrundlagen eine Neuregelung bis Ende 2019 verlangt.