In der Union stößt das von Bundesfinanzminister Scholz favorisierte Modell zur Reform der Grundsteuer auf Vorbehalte.

Die finanzpolitische Sprecherin der CDU und CSU im Bundestag, Tillmann, zweifelte an der Umsetzbarkeit des Vorschlags. Das sogenannte Wertmodell sei kompliziert, führe zu mehr Bürokratie und es sei nicht klar, ob es technisch überhaupt umsetzbar sei, sagte die CDU-Politikerin im Deutschlandfunk. Sie sprach sich für das sogenannte Flächenmodell aus, bei dem sich die Höhe der Grundsteuer nur nach der Wohnungs- oder Grundstücksfläche richtet. Auch die Unions-geführten Landesregierungen in Bayern und Hessen bevorzugen dieses Modell.



Scholz favorisiert dagegen ein Modell, das den Wert der Immobilie berücksichtigt. Die Bemessungsgrundlage soll sich zusammensetzen aus Nettokaltmiete, Wohn- und Grundstücksfläche, Baujahr und Bodenrichtwert. Der SPD-Politiker will seine Pläne am Vormittag in Berlin vorstellen. - Eine Reform der Grundsteuer ist nötig, weil das Bundesverfassungsgericht die bisherige, jahrzehnte alte Regelung gekippt hatte.