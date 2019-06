Die Bundesregierung hat den Gesetzentwurf zur Reform der Grundsteuer beschlossen.

Die Vorlage sei im schriftlichen Umlaufverfahren vom Kabinett gebilligt worden, teilte Bundesfinanzminister Scholz in Berlin mit. Das Papier sieht auf Druck vor allem der CSU eine Öffnungsklausel vor. So darf jedes der 16 Bundesländer von der bundesweiten Regelung abweichen. Künftig sollen der Wert des Bodens und die durchschnittliche Miete eine Rolle bei der Berechnung der Grundsteuer spielen.



Das Vorhaben soll bereits in der kommenden Woche in erster Lesung im Bundestag beraten werden.