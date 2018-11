Der Deutsche Städtetag plädiert bei der geplanten Reform der Grundsteuer für eine individuelle und wertbasierte Berechnung von Immobilien.

Wie bei der Einkommensteuer müsse für die Menschen eine Akzeptanz durch Leistungsgerechtigkeit hergestellt werden, sagte Hauptgeschäftsführer Dedy im Deutschlandfunk. Schließlich mache es einen Unterschied, ob jemand in einer Gründerzeitvilla oder in einem Plattenbau wohne. Eine Besteuerung allein nach der Fläche sei zwar ein einfaches, aber kein gerechtes Modell, betonte Dedy. Er hoffe auf eine schnelle und einvernehmliche Lösung der Finanzminister von Bund und Ländern, weil die Kommunen auf das Steueraufkommen angewiesen seien und Planungssicherheit brauchten.



Der Präsident des Münchner ifo-Instituts, Fuest, bezeichnete eine wertbasierte Berechnung dagegen als viel zu aufwendig. Außerdem müsse sie dann alle paar Jahre erneut durchgeführt werden, sagte der Ökonom ebenfalls im Deutschlandfunk. Zuvor hatte bereits Bayern ein wertbasiertes Modell abgelehnt, wie es Bundesfinanzminister Scholz Medienberichten zufolge favorisieren soll. Hierbei würde sich die Bemessungsgrundlage künftig zusammensetzen aus den Komponenten Wohnfläche, Baujahr, Grundstücksfläche, Bodenrichtwert sowie Nettokaltmiete.



Vermieter können die Kosten für die Grundsteuer auf die Mieten umlegen. Aber auch selbstnutzende Eigentümer müssten dann eine Art fiktive Miete angeben. Scholz äußerte sich bislang nicht zu den Plänen, die er morgen den Bundesländern vorstellen will.



Das Bundesverfassungsgericht hatte die Praxis bisherige Berechnung auf der Basis jahrzehntealter Einheitswerte als grundgesetzwidrig verworfen.