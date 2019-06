Der Präsident von Haus und Grund Deutschland, Warnecke, hält die sogenannte Öffnungsklausel bei der geplanten Grundsteuerreform für wichtig.

Es sei verständlich, dass die Bundesländer eine solche Ausnahmeklausel verlangten, sagte Warnecke im Deutschlandfunk. Das ermögliche eine bessere und günstigere Regelung, die auch für die Menschen verständlicher sei. Mit einem solchen Kompromiss könnten letztlich alle leben.



Eine Öffnungsklausel ermöglicht es Bundesländern wie Bayern, eine Grundsteuer zu erheben, die sich pauschal an der Fläche des Grundstücks orientiert. Bundesfinanzminister Scholz (SPD) plädiert dagegen dafür, die Abgabe auf der Basis von Faktoren wie dem Wert des Bodens und der Durchschnittsmiete zu berechnen.



Der Kompromiss zwischen Scholz und den Ländern hatte sich gestern nach einem Treffen der Spitzen der Koalitionsfraktionen abgezeichnet. Warnecke betonte, dort, wo das wertabhängige Berechnungsmodell von Bundesfinanzminister Scholz zum Tragen komme, werde die Grundsteuer im Zweifel erheblich steigen. Am härtesten betroffen wären dann Menschen in Gebieten, die anders als früher heute sehr beliebt seien, beispielsweise Berlin-Neukölln oder Friedrichshain.



Das Thema Grundsteuerreform wird nach Angaben von Bundeskanzlerin Merkel am nächsten Mittwoch im Kabinett behandelt. In der SPD-Fraktion bestehen noch erhebliche Vorbehalte gegen den von Scholz ausgehandelten Kompromiss.