Das Thema Grundsteuerreform wird nach Angaben von Bundeskanzlerin Merkel am nächsten Mittwoch im Kabinett behandelt.

Man werde dann mit großer Wahrscheinlichkeit einen Gesetzentwurf vorstellen können, dem schwierige parlamentarische Beratungen folgten, sagte Merkel bei der Jahresversammlung des Deutschen Mieterbundes in Köln. Sie betonte, die Reform sei überaus komplex, auch weil sich der Wert von Immobilien in Deutschland teilweise völlig anders entwickelt habe.



In der Debatte um bezahlbaren Wohnraum warb die Kanzlerin für mehr private Investitionen. Die Wohnungsknappheit könne nicht mit staatlicher Förderung allein behoben werden. In diesem Zusammenhang äußerte sich Merkel skeptisch über die Forderungen von SPD und Grünen nach einem Mietendeckel. Es müsse vielmehr ein Klima geschaffen werden, in dem gern gebaut werde, so die Kanzlerin.