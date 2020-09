Eigentlich sollten zum diesjährigen Tag des offenen Denkmals die zentralen Feierlichkeiten in Wittenberg stattfinden. Und eigentlich hätte traditionell ein Konzert der Benefizreihe "Grundton D" von Deutschlandfunk und Deutscher Stiftung Denkmalschutz dort diesen Tag abgerundet. Doch durch die Corona-Pandemie findet der Tag des offenen Denkmals diesmal weitgehend im virtuellen Raum statt und das "Grundton D"-Konzert ohne Publikum, aber wie gewohnt mit den Mikrofonen des Deutschlandfunks.

Vor den Toren von Wittenberg spielte das Saxophonensemble clair obscur im Hofgestüt Bleesern. Dessen Geschichte reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Damit zählt es zu den ältesten fürstlichen Gestüten Deutschlands.

Mit "Saxophonwelten" präsentieren clair obscur ein "Best of"-Programm aus nahezu zwanzig Jahren gemeinsamer Quartettarbeit. Das Programm bot faszinierende Einblicke in die unglaubliche Vielfalt der klanglichen und musikalischen Möglichkeiten eines Saxophonquartetts.

Grundton D – Konzert und Denkmalschutz

"Saxophonwelten"

Gioachino Rossini

Suite aus "Der Barbier von Sevilla"

Wolfgang Amadeus Mozart

Quartett F-Dur, KV 370

Christian Biegai

Quartett für vier Saxophone

Philip Glass

Streichquartett Nr.3 "Mishima"

Camille Saint Saëns

Der Karneval der Tiere

clair obscur Saxophonquartett

Aufnahme vom 20.8.2020 aus dem Hofgestüt Bleesern /Sachsen-Anhalt