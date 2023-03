G20-Treffen

Der russische Außenminister Sergej Lawrow beim G20-Außenministertreffen in Neu Delhi (Quelle: Russisches Außenministerium) (IMAGO / SNA / IMAGO)

Der indische Außenminister Jaishankar sagte, es habe in dieser Frage unterschiedliche Ansichten gegeben, die man nicht in Einklang habe bringen können. Bundesaußenministerin Baerbock hatte Russland zuvor aufgefordert, den Krieg in der Ukraine zu beenden und seine Truppen aus dem Land abzuziehen. Der russische Außenminister Lawrow nannte die westlichen Sanktionen gegen sein Land Willkür und forderte die Rücknahme der Strafmaßnahmen. Am Rande des G20-Treffens kam es zu mehreren bilateralen Gesprächen, unter anderem zwischen US-Außenminister Blinken und Lawrow.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.