Ermittlungen

Das teilte die federführende Generalstaatsanwaltschaft Koblenz mit. Demnach gab es gestern Durchsuchungen unter anderem in Rheinland-Pfalz, Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen sowie in Brandenburg und Thüringen. Am Einsatz in 20 Objekten waren rund 270 Beamte beteiligt.

Beschuldigt werden mehrere Deutsche. Ihnen werden die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und Verstöße gegen das Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen. Zuzuordnen seien die Personen der Corona-Protestszene und der Reichsbürgerbewegung, so die Ermittler.

