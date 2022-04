Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) war laut Ermittlern ein Ziel der Chatgruppe. (Imago/photothek/Thomas Trutschel)

Nach Angaben der federführenden Generalstaatsanwaltschaft Koblenz gab es gestern Durchsuchungen unter anderem in Rheinland-Pfalz, Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen sowie in Brandenburg und Thüringen. Am Einsatz in 20 Objekten waren rund 270 Beamte beteiligt.

Verdächtige aus Corona-Protestszene und Reichsbürgerbewegung

Den Verdächtigen werden die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat sowie Verstöße gegen das Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen. Zuzuordnen seien die Personen der Corona-Protestszene und der Reichsbürgerbewegung, so die Ermittler. Bei den Durchsuchungen wurden etwa Waffen, Munition, Bargeld, Goldbarren und Silbermünzen sichergestellt. Vier Beschuldigte seien festgenommen worden, gegen sie seien Haftbefehle beantragt worden.

Bürgerkriegsähnliche Zustände sollten herbeigeführt werden

Konkret soll die Chatgruppe "Vereinte Patrioten" vorgehabt haben, Einrichtungen der Stromversorgung zu zerstören, um so einen bundesweiten Stromausfall auszulösen. "Damit sollten nach der Vorstellung der Beschuldigten bürgerkriegsähnliche Zustände verursacht und schließlich das demokratische System in Deutschland gestürzt werden", hieß es in der Mitteilung von Generalstaatsanwaltschaft und Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz . Die Ermittlungen gegen die Gruppe liefen seit Oktober vergangenen Jahres.

Entführung Lauterbachs geplant

Unter anderem soll die Entführung von Bundesgesundheitsminister Lauterbach geplant gewesen sein. Bundesinnenministerin Faser sprach in Berlin von einer schwerwiegenden terroristischen Bedrohung und gewaltsamen Umsturzfantasien.

Lauterbach zeigte sich bestürzt über seine mutmaßlich geplante Entführung und dankte zugleich den Ermittelern für ihre gute Arbeit. Der Vorgang zeige, dass sich die Corona-Proteste nicht nur radikalisiert hätten, sondern dass es mittlerweile um den Versuch gehe, den Staat zu destabilisieren, sagte der SPD-Politiker .

Diese Nachricht wurde am 14.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.