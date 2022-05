Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht wirbt für eine Neuausrichtung ihrer Partei. (imago / IPON)

Rund 80 Mitglieder haben sich einem entsprechenden Aufruf angeschlossen, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Darin heißt es, so wie bisher dürfe es nicht weitergehen, sonst verschwinde die Partei in der Bedeutungslosigkeit. Die Partei müsse sich für die Arbeitenden, die Familien, die Rentnerinnen und Rentner und die sozial Benachteiligten einsetzen und dürfe sich nicht auf bestimmte Milieus verengen. Eine besondere Verantwortung gebe es für den Osten Deutschlands sowie für abgehängte Regionen.

Die Linke steckt nach einer Serie von Wahlniederlagen und wegen interner Streits in der Krise. Unterzeichner des Aufrufs sind unter anderen Co-Fraktionschefin Mohamed Ali sowie die Abgeordneten Dagdelen und Hunko. Wagenknecht hatte schon mehrmals beklagt, viele "Lifestyle-Linke" hätten die Bodenhaftung verloren - unter anderem in ihrem Buch "Die Selbstgerechten". Sie steht deshalb auch innerhalb der Partei in der Kritik. Ein Ausschlussverfahren hatte aber keinen Erfolg.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2022 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.