Im Ruhrgebiet ermittelt die Polizei nach der Vergewaltigung einer jungen Frau gegen fünf Kinder und Jugendliche im Alter von 12 und 14 Jahren.

Sie sollen die Frau am späten Freitagabend in ein Grüngelände gezerrt und missbraucht haben. Das Opfer wurde nach Angaben der Polizei mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht und wird dort noch betreut.



Gegen die Kinder und Jugendlichen wird wegen eines schweren Sexualdeliktes ermittelt. Sie gelten laut Polizei als "dringend tatverdächtig". Die beiden 12-Jährigen sind allerdings nicht strafmündig und können nicht vor Gericht gestellt werden. Den 14-Jährigen droht eine Haftstrafe von nicht unter zwei Jahren. Alle fünf wurden inzwischen ihren Eltern übergeben.



2017 ermittelten die Behörden in Deutschland gegen insgesamt 467 Verdächtige wegen Gruppenvergewaltigungen. Mehr als ein Drittel der Verdächtigen war jünger als 21 Jahre.