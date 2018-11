Nach einer Serie von Gruppenvergewaltigungen an Schülerinnen hat das Landgericht Essen mehrjährige Haftstrafen verhängt.

Die fünf Angeklagten erhielten Jugend- und Haftstrafen zwischen drei Jahren und neun Monaten sowie sechs Jahren und drei Monaten. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die jungen Männer die Schülerinnen unter einem Vorwand in ein Auto gelockt und anschließend an einsamen Orten vergewaltigt hatten. Die Angeklagten hatten ihre Taten in einer Chat-Gruppe verabredet. In dem Prozess ging es um sieben Fälle der Vergewaltigung. Laut Ermittlern könnte die Dunkelziffer wesentlich größer sein.