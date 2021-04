Der türkische Islamverband Ditib hat Christen und Juden zu Ostern und Pessach Zuversicht, Geduld und Kraft gewünscht.

In einer Grußbotschaft zu den Feiertagen heißt es, in der Corona-Krise sei es wichtiger denn je, religiöse Hochfeste zum Anlass zu nehmen, einander beizustehen, miteinander stark zu sein und füreinander da zu sein. Derzeit zeige sich in allen gesellschaftlichen Bereichen eine "Corona-Erschöpfung", erklärte der Islamverband. Die Religionsgemeinschaften stünden in der Pflicht, in diesen schweren Zeiten den Menschen Hoffnung und Zuversicht zu schenken.



Im Petersdom in Rom feierte Papst Franziskus heute Vormittag mit begrenzter Teilnehmerzahl eine Messe zum Gründonnerstag.

Diese Nachricht wurde am 01.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.