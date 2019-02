Der selbst ernannte venezolanische Interimspräsident Guaidó zeigt sich überzeugt, dass die blockierte internationale Hilfe doch noch ins Land kommt.

Venezuelas Armee hat auf Geheiß von Staatschef Maduro etwa den wichtigsten Grenzübergang nach Kolumbien mit Containern versperrt - die Tienditas-Brücke bei Cúcuta. Maduro befürchtet, dass die Hilfsgüter nur als Vorwand für eine US-Invasion dienen könnten. Er brachte darum zuletzt auch die weitere Stationierung von Soldaten entlang der Grenze ins Gespräch. Maduros Verbündeter Kuba warnte, die USA hätten bereits Spezialkräfte nach Puerto Rico und auf andere Karibikinseln verlegt.

"Komme, was da wolle"

Guaidó sagte nun der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", wenn die Hilfe an der Tienditas-Brücke nicht durchkomme, dann an anderer Stelle. Allein die Grenze zu Kolumbien sei mehr als 2.000 Kilometer lang. Auch die Grenze zu Brasilien sei lang, von der Küste ganz zu schweigen.



Guaidó teilte an anderer Stelle heute auch mit, er wolle bis zum 23. Februar eine Million Freiwillige zusammenbringen. An diesem Tag werde die Hilfe ins Land gelangen - komme, was da wolle. Wörtlich sprach er von einer "humanitären Lawine". Zehntausende Helfer sollen sich bereits gemeldet haben.

"Wir brauchen die Armee"

Im Interview mit der FAZ sagte er weiter, die Hilfe habe aber nicht nur das Ziel, Leben zu retten. Vielmehr solle auch der Armee die Möglichkeit gegeben werden, sich - wie Guaidó es formulierte - auf die Seite der Verfassung zu stellen und den Weg für freie Wahlen zu öffnen: "Wir brauchen die Armee. Der große Teil der Armee ist ebenso unzufrieden wie die Bevölkerung."



Auch sei die Opposition im Land, so Guaidó, "sehr vereint". Gewerkschaften, Studierende, Freiwillige, die katholische Kirche, NGOs und große Teile der internationalen Gemeinschaft stünden ebenfalls hinter der Bewegung. Staatschef Maduro dagegen sei isoliert. Es gebe keinen Venezolaner, der sich für dessen politische Zukunft opfern würde, sagte Guaidó.

Inflation bei zehn Millionen Prozent

Die Krise in Venezuela dauert schon seit Jahren an. Besonders betroffen sind die Wirtschaft und wichtige Versorgungsgüter - neben Lebensmitteln vor allem Medikamente. Die Inflationsrate dürfte dieses Jahr nach Zahlen des Internationalen Währungsfonds auf zehn Millionen Prozent ansteigen.



Juan Guaidó ist Präsident der Nationalversammlung in Venezuela. Er hat sich am 23. Januar selbst zum Präsidenten des Landes ernannt - und ist damit in einen offenen Machtkampf mit Staatschef Maduro getreten. Seither haben sich viele Länder solidarisch mit Guaidó erklärt, darunter die USA, später auch das Europa-Parlament und eine Reihe von EU-Staaten wie Deutschland und Frankreich.



Maduro wiederum wird von Russland und China gestützt. In Lateinamerika selbst ist sein Rückhalt dagegen geschwunden. Zählen kann er aber weiterhin etwa auf Kuba und Bolivien.