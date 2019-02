Guaidó in Venezuela

Der selbst ernannte venezolanische Interimspräsident Guaidó will dafür sorgen, dass die blockierte internationale Hilfe ins Land kommt.

Guaidó sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", wenn die Hilfe an der Tienditas-Brücke nicht durchkomme, dann an anderer Stelle. Er verwies auf die langen Grenzen zu Kolumbien und Brasilien. Guaidó kündigte zudem an, er wolle bis zum 23. Februar eine Million Freiwillige zusammenbringen. Die Helfer sollten es ermöglichen, die Lieferungen ins Land zu schaffen.



Venezuelas Armee hat auf Anordnung von Staatschef Maduro den wichtigsten Grenzübergang nach Kolumbien mit Containern versperrt - die Tienditas-Brücke bei Cúcuta. Maduro befürchtet, dass die Hilfsgüter nur als Vorwand für eine US-Invasion dienen könnten.