Fast 19 Jahre nach dem Terroranschlag auf Bali mit mehr als 200 Toten hat im US-Gefangenenlager Guantanamo der Prozess gegen drei Tatverdächtige begonnen.

Ein Militärtribunal erhob formell Anklage gegen die Männer aus Indonesien beziehungsweise Malaysia, wie indonesische Medien berichten. Demnach wird ihnen Mord, Verschwörung und Terrorismus vorgeworfen. Sie waren vor 18 Jahren in Thailand festgenommen worden und sind seit 2006 in dem Lager auf Kuba ohne Prozess inhaftiert. Einer der drei gilt als Drahtzieher der Bombenanschläge auf einen Nachtclub in dem Ort Kuta auf Bali Jahr 2002. Außerdem soll er ein Jahr später ein Attentat auf ein Hotel in der indonesischen Hauptstadt Jakarta mit zwölf Toten organisiert haben. Bei beiden Anschlägen wurden zudem hunderte Menschen verletzt. Die Täter hatten laut den Ermittlungen Verbindungen zu den Terrororganisationen Jemaah Islamiyah und Al-Kaida.

