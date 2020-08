Die US-amerikanische Gas-Industrie bekämpft mit millionenschweren Lobby-Maßnahmen gezielt klimafreundlichere Alternativen. Wie der britische Guardian meldet, werden seit Jahren entsprechende Gesetze torpediert.

Zahlreiche Städte in den USA bemühten sich darum, den Einsatz von Gas in privaten Haushalten zu reduzieren, berichtet der Guardian. Dagegen würde die Gas-Industrie mit breit angelegten Kampagnen vorgehen. Eine neu gegründete Organisation namens "Partnership for Energy Progress" plane allein 2020 rund 2,8 Millionen US-Dollar zu investieren, um Gesetze auf kommunaler und Bundesebene zu verhindern sowie ein klimafreundliches Gas-Image zu propagieren. So würden beispielsweise Instagram Influencer dafür bezahlt, dass sie mit Gasherden kochen.



Laut einem internen Schreiben der "American Public Gas Association (AGPA)", das dem Guardian vorliegt, bekämpft die Organisation seit mindestens 2013 gesetzliche Bemühungen zur Reduzierung des Gas-Verbrauchs.

Die Umweltgefahren von Gas

Das Verbrennen von Gas ist im Vergleich zu Kohle und Öl zwar mit einer geringeren Kohlendioxid-Belastung verbunden. Aber bei der Förderung und dem Transport von Gas wird das klimaschädliche Methan freigesetzt. Eine Gefahr, die bislang unterschätzt worden sei: Gas sei einer der größten Antreiber des Emissions-Wachstums in den USA und weltweit, gibt Sheryl Carter vom „Natural Resources Defense Council" zu bedenken.

Lobbyismus auch in Deutschland und Europa

Auch in Deutschland und weiteren europäischen Staaten gebe es einen massiven Einfluss von Lobbyisten der Fossilindustrie. Das schreiben die Journalistinnen Susanne Götze und Annika Joeres in ihrem Buch "Die Klimaschmutzlobby - Wie Politiker und Wirtschaftslenker die Zukunft unseres Planeten verkaufen". Im Interview mit der Deutschlandfunk Kultur-Sendung "Lesart" unterscheidet Susanne Götze drei Lobby-Gruppen: Die Leugner des Klimawandels, die Rechtspopulisten und die "Bremser", wie sie die zahlenmäßig größte Gruppe nennt. "Sie sagen, dass sie den Klimaschutz wollen", so Götze, doch sie täten alles, um ihn "kleinzuhalten". Wichtig sei ein nationales Lobbyregister, das in Deutschland im September eingeführt werden soll, so die Autorin. Sie rät allerdings, sich die Umsetzung genau anzuschauen. Als vorbildlich nennt sie das Lobbyregister in Frankreich. Hier könnten Bürgerinnen und Bürger detaillierte Terminpläne ihrer Abgeordneten einsehen.